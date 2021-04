Politie arresteert 20-jarigen met vuurwapens

De politie en VKC hebben afgelopen zaterdagavond rond 20.40 bij een patrouille twee 20-jarige mannen aangehouden op de Motilonesweg in Kwartier. De mannen waren in het bezit van een tas met vuurwapens. Een andere man was weggevlucht toen de politie de auto tot stilstand bracht. De twee mannen werden aangehouden en de vuurwapens werden in beslag genomen. De politie heeft direct versterking ingeroepen voor de zoektocht naar de derde man. Of hij gevonden is is niet bekend.