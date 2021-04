TDS bestaat nu echt niet meer

Voor heel wat jaren hebben mensen op Curaçao buitenlandse televisie kunnen bekijken via het ‘kastje’ van TDS. Na de overname van UTS door Flow bleef TDS nog even bestaan, maar dit weekend maakte het bedrijf bekend dat het nu echt over is met TDS. Klanten die nog niet zijn over gestapt wordt geadviseerd de stap naar Flow te maken. Dat TDS er nu mee stopt, heeft te maken met de vergunning die het bedrijf van de overheid heeft gekregen. Die loopt per 31 maart af. Alle klanten die niet de overstap naar Flow hebben gemaakt, kunnen vanaf deze maand geen televisie meer kijken via hun kastje van TDS.

