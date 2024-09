Politie arresteert Haïtiaanse vrouw (65) voor relationeel geweld

Vannacht heeft de politie een 65-jarige vrouw uit Haïti gearresteerd die haar man had gestoken. De politiecentrale kreeg iets na 1 uur een melding van relationeel geweld in de wijk Coronet. Bij aankomst trof de politie een man aan die bewusteloos in een plas bloed lag. Nadat hij bij was gekomen, vertelde de man de agenten dat hij eerder een ruzie had met zijn partner, die hem tijdens de ruzie met een mes in zijn pols had gestoken. De politie arresteerde daarop de 65-jarige vrouw.

De politie arresteerde de verdachte met de initialen M.C.F. voor het genoemde geweld. Ze werd voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die haar in bewaring stelde in afwachting van verder onderzoek.