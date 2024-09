Regering start schoonmaak- en bewustwordingscampagne

De regering van Curaçao start een campagne om Curaçao schoon te maken en bewustwording te creëren over het onderwerp afval. Dit initiatief van minister van Gezondheid Javier Silvania werd vandaag bekend gemaakt. Onderdeel van de campagne is om eerst met de gemeenschap te praten en overleggen. Daarna worden gerichtere acties ondernomen om bewustwording te creëren over het feit dat Curaçao vuil is. Maar ook door aandacht te besteden aan de vraag hoe we Curaçao kunnen schoonmaken en hoe we ons eiland schoon kunnen houden. De campagne heet: ‘Van jou, Voor jou, Met jou’.

Minister Silvania zal samen met enkele schoonmaakexperts en een socioloog zes gebieden op Curaçao bezoeken. De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 september in het Buurthuis Janwe om 19:00 uur en de tweede bijeenkomst op dinsdag 24 september in het Buurthuis Soto, ook om 19:00 uur. Voor de bijeenkomst van 10 september nodigt de regering alle bewoners van de wijken Montaña, Janwe, Dominguito, Saliña, Steenrijk, Beurs, Roi Santu, Hoenderberg, Marie Pampoen, Koraal Specht en omgeving uit om te komen overleggen over het afvalprobleem op Curaçao. Later wordt meer bekend gemaakt over de andere bezoeken.