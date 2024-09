President Maduro: Dit jaar viert Venezuela kerstmis op 1 oktober

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft aangekondigd dat de viering van Kerstmis in Venezuela naar voren wordt gehaald. Dit jaar valt deze volgens Maduro op 1 oktober. Maduro zegt dit te doen uit dankbaarheid aan de bevolking. Dat kondigde hij aan tijdens zijn wekelijkse televisieshow. Het is niet voor het eerst dat de president van Venezuela de feestdagenkalender van december aanpast, maar nooit liet hij Kerstmis zo vroeg vieren.

In 2013 vaardigde hij een decreet uit dat de kerstfeestelijkheden al op 1 november liet beginnen. ,,Ik wens vrede en geluk voor de hele wereld en dat we de bitterheid verslaan”, zei hij bij die gelegenheid. In maart van dat jaar was Maduro’s voorganger Hugo Chávez overleden. In het land wordt het nieuws dit jaar niet door iedereen met gejuich ontvangen. Er is sprake van een politieke crisis na de presidentsverkiezingen eind juli en veel Venezolanen hebben hebben geen geld om feest te vieren.