PAR: Vergadering Oryx was puur show, geen inhoud

De vergadering van de Centrale Commissie van het parlement, afgelopen dinsdag, over Oryx was een show van slechte smaak. Dat zegt de leider van de PAR, Quincy Girigorie. Hij schrijft in een persbericht dat tijdens de vergadering over het bedrijf dat de komende 30 jaar de raffinaderij huurt, MFK-parlementariërs de bijeenkomst probeerden te saboteren. In plaats van vragen te stellen aan de regering, werkten ze de volksvertegenwoordigers van andere partijen tegen die hun werk wilden doen en documenten in wilden zien. Dat zegt Girigorie.

Volgens de MFK-parlementariërs had de regering al voldoende informatie in de pers gegeven en was het daarom niet nodig voor andere Statenleden om veel vragen te stellen of inzage te krijgen in de documenten. Girigorie betreurt de gang van zaken en spreekt er schande van.