Politie Bonaire achtervolgt en arresteert scooterrijders

De politie op Bonaire heeft in de nacht van dinsdag op woensdag vier jongeren op het eiland aangehouden die rondreden op scooters. Dat gebeurde na een achtervolging, waarbij de politie onder meer pepperspray heeft gebruikt. De aanhouding vond plaats rond 1 uur ’s nachts op de Kaya Amsterdam. Daarbij zijn twee 16-jarigen, een 17-jarige en een 21-jarige man aangehouden. Ze werden gearresteerd voor diefstal, heling, voor overtreding van de Wet Identificatieplicht BES en voor het geen gehoor geven aan de vorderingen van de politie. De zaak wordt verder onderzocht.

Een patrouille van de politie op Bonaire zag rond 1 uur een verdachte situatie op de Kaya Piedra Presioso. Een fietser reed zonder verlichting en achter de fietser kwamen twee scooters aan met op beide scooters twee personen. Geen van hen droeg een helm. Wat de aandacht van de agenten trok, was dat de fietser en de personen op de scooters geheel in het donker gekleed waren. Toen de fietser de politie zag, waarschuwde hij de anderen luidkeels. De eerste scooter had een verdachte kentekenplaat en de tweede had helemaal geen kentekenplaat. Daarop volgde een achtervolging van de scooterrijders, die uiteindelijk werden aangehouden. De fietser wist te ontkomen.