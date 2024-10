Centrale Bank doet oproep: Gebruik je kleingeld of wissel het in!

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten roept de gemeenschap op om kleingeld te gebruiken bij contante betalingen of om deze munten in te wisselen. Iedereen kan kleingeld inwisselen bij de kasafdeling van de Centrale Bank in Scharloo. Dat kan van maandag tot vrijdag tussen 8:00 en 11:30 uur en van 13:30 tot 15:00 uur. Deze service is gratis. Laat het geld rollen – elke munt telt, zo stelt de bank. Die doet een oproep aan iedereen die veel kleingeld heeft om de muntjes daadwerkelijk te gebruiken.

Volgend jaar krijgen Curaçao en Sint Maarten een nieuwe munteenheid, de Caribische gulden. In het kader daarvan wordt nu de bevolking gevraagd kleingeld te gebruiken en niet op te potten. Momenteel wordt heel veel muntgeld niet gebruikt.