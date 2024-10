Overheid begonnen met bouw: populaire strand van Kleine Knip krijgt nieuwe toiletten

Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur is gisteren gestart met de bouw van nieuwe toiletten op het strand van Kleine Knip. Het openbare strand is erg populair onder zowel lokale bewoners als toeristen, maar het heeft geen toiletvoorzieningen. Volgens het ministerie leidt dat regelmatig tot gevaarlijke situaties. Daarom worden nu aan de onderkant van het strand wc’s geplaatst. Er is al een proces van ontwerp, goedkeuring en bouwvergunningen achter de rug, zo stelt het ministerie. Volgens de planning zal de bouw ongeveer 9 weken duren.

Het Ministerie van GMN doet er alles aan om overlast voor de strandbezoekers te minimaliseren en biedt zijn verontschuldigingen aan voor eventueel ongemak dat de bouwwerkzaamheden kunnen veroorzaken. Eerdere bouwplannen die de regering presenteerde voor Caracasbaai, Jeremi en Lagun leidden tot veel protest. De bouw van de nieuwe toiletten is vergeleken met de andere projecten een relatief kleine ingreep.