Oud-directeur Stinapa heeft kritiek op vangst krokodil Bonaire

Op de website ‘Dossier Koninkrijksrelaties’ laat de voormalig directeur van natuurorganisatie Stinapa, Jan van der Ploeg, vandaag weten veel kritiek te hebben op de wijze waarop Bonaire is omgegaan met de krokodil op het eiland. Een mannelijke spitssnuitkrokodil werd drie weken geleden gesignaleerd, daarna is er uitgebreid jacht op gemaakt. Afgelopen zaterdag werd het dier gevangen en gisteren is het overleden. Van der Ploeg noemt het zeer pijnlijk dat het dier zonder legitieme reden is gevangen. Juist omdat de soort niet gevaarlijk is voor mensen. Hij noemt de situatie ‘een heel ernstige zaak’.

Volgens de oud-directeur zijn het Openbaar Lichaam Bonaire, organisatie Stinapa en Diergaarde Blijdorp ‘verantwoordelijk voor de dood van een internationaal beschermde diersoort’. De organisaties hebben volgens hem ‘bewust alle wetgeving overtreden’.