Politie controleert rond luchthaven

In een gezamenlijke actie zijn gistermiddag meerdere auto’s gecontroleerd. Het politiepersoneel dat is gestationeerd op luchthaven Hato is wagens gaan controleren rond de luchthaven, op de Rooseveltweg en bij de Grotten van Hato. Er is gecontroleerd op overtreding van de verkeersregels, de opiumwet en de wapenwet. Drie voertuigen en vijf personen werden gecontroleerd en er werden twee processen-verbaal uitgeschreven voor het besturen van een voertuig zonder geldig rijbewijs en verzekering. Van de gecontroleerde personen werden twee personen aangehouden omdat ze geen verblijsfpapieren konden overhandigen.

Van de mensen die illegaal op ons eiland verblijven zijn de auto’s in beslag genomen. De politie laat weten dat de controles worden voortgezet