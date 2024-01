Politie gaat in beslag genomen auto’s vernietigen

Alle voertuigen die door de politie in beslag zijn genomen en nog niet zijn opgehaald door de eigenaar, zullen volgende maand worden vernietigd. Dat heeft minister van Justitie Shalten Hato bekend gemaakt. Het gaat om auto’s die al langere tijd in bewaring zijn, niet om auto’s die recent in beslag zijn genomen. Afgelopen week heeft de politie 137 auto-eigenaren gebeld om zichzelf te melden, zodat ze hun voertuigen kunnen ophalen. Ze hebben tot 12 februari hiervoor de tijd.

Hato liet weten dat er ruimte nodig is op het terrein waar auto’s worden geplaatst omdat er volgende maand meer gecontroleerd gaat worden door de politie. Als eigenaren voor 12 februari niet zijn komen opdagen met de benodigde documenten om aan te tonen dat alles in orde is en om de stallingskosten te betalen, zullen deze voertuigen worden vernietigd.