Politie gaat veiligheid in toeristische gebieden vergroten

De politie gaat zich extra richten op de veiligheid in toeristische gebieden. Dit zal gedaan worden door beter en vaker zichtbaar te zijn. Het politiekorps gaat daarvoor de krachten bundelen met Politur, maar ook met andere spelers in de toeristische sector. Volgens de politie moet Curaçao een veilige vakantiebestemming zijn en blijven. Toeristen zijn vaak het doelwit van auto-inbraken. Vaak wordt er bij toeristische gebieden, als het strand, maar ook de binnenstad, in auto’s ingebroken.