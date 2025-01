Politie houdt ongedocumenteerde man aan na vechtpartij

De Curaçaose politie heeft gistermiddag bekend gemaakt dat ze op 1 januari moesten optreden bij een vechtpartij in een snèk aan de Schottegatweg-West. Daar trof de politie twee gewonde mannen aan. Uit onderzoek bleek dat een vechtpartij met een groep buitenlanders was geëindigd in een vechtpartij met een machete en verschillende flessen. De twee slachtoffers moesten naar het CMC worden gebracht. De daders waren van de plek gevlucht, maar de politie wist toch snel een Colombiaanse man aan te houden, die geen verblijfspapieren had.

De man is aangehouden en voorgeleid aan een hulp officier van justitie. Die heeft bepaald dat de man van het eiland wordt verwijderd.