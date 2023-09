Politie nog steeds op zoek naar vuurwapenverdachte Rigshelon Lak

De vuurwapenverdachte Rigshelon Lak heeft zich nog steeds niet gemeld bij de politie. De 35-jarige Curaçaoënaar wordt verdacht van het overtreden van de wapenwet. Medio augustus plaatsten de autoriteiten een opsporingsbericht. Bij een inval aan de Kaya Barbulete in Seru Mahuma nam de politie een automatisch geweer in beslag met munitie en een kogelvrije vest. De politie vermoedt dat de spullen van Lak zijn en heeft daarom zijn signalement en foto verspreid. Gisteren heeft een 21-jarige man zich vrijwillig bij de politie gemeld. Hij claimt dat de in beslag genomen spullen van hem zijn en niet van Lak. Desondanks is de politie nog steeds op zoek naar hem.