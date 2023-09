Oud-premier Rhuggenaath naar de Wereldbank

Oud-premier Rhuggenaath wordt voorgedragen als nieuwe bewindvoerder bij de Wereldbankgroep. Dat heeft de Rijksministerraad vandaag bekendgemaakt. Rhuggenaath is momenteel voorzitter van de Raad van Toezicht van het Pensioenfonds Caribisch Nederland en heeft afgelopen maanden deel uitgemaakt van de Taskforce voor aanpak knelpunten Caribisch Nederland. De voormalig politiek leider van de PAR volgt Koen Davidse op, die de functie in Washington DC de afgelopen vijf jaar heeft vervuld. De benoeming van Rhuggenaath is definitief na instemming van de andere landen in de kiesgroep, zoals Armenië, Kroatië en Israël. Hij zal in november aantreden voor een termijn van vier jaar. Premier Pisas heeft Rhuggenaath al gefeliciteerd met zijn nieuwe functie.

De Wereldbank is de enige wereldwijd opererende internationale financiële instelling waar Nederland een permanente zetel heeft in de Raad van Bewindvoerders. De bewindvoerder is namens de kiesgroep verantwoordelijk voor alle onderdelen van de Wereldbankgroep. De kiesgroep bestaat, naast Nederland, uit Armenië, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Georgië, Israël, Noord-Macedonië, Moldavië, Montenegro, Roemenië en Oekraïne.