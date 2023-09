Aqualectra treedt op tegen foute meters

Aqualectra zal de komende maanden coulant zijn met personen die sjoemelen met de meters voor water en elektriciteit. Als zij zich vrijwillig melden bij het overheidsbedrijf wordt hun meter kosteloos gecorrigeerd. Ook zal het nutsbedrijf tot en met 31 oktober geen sancties opleggen. Vanaf 1 november treedt Aqualectra wel streng op tegen personen met foute meters. Het bedrijf zal dan zware sancties en hoge boetes opleggen. Bij mensen met een foute meter tikt de teller niet meer. Daardoor krijgen ze aan het einde van de maand een lage stroom en waterrekening. Wie gebruik wil maken van de ‘inkeerregeling’ kan zichzelf aanmelden via de website van Aqualectra of via het whatsappnummer +5999-5630135.