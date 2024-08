Politie op Sint Maarten krijgt extra bevoegdheden voor fouilleren op vuurwapens

De politie op Sint Maarten heeft sinds maandag uitgebreide bevoegdheden gekregen om mensen staande te houden en te fouilleren. Deze maatregel is ingevoerd op bevel van het Openbaar Ministerie als reactie op het toenemende aantal schietincidenten in het land en oproer afgelopen zondag in de wijk Dutch Quarter. Politie agenten zijn 24 uur gemachtigd om vuurwapens in beslag te nemen in en rond die wijk. De periode kan worden verlengd. Afgelopen zondag liep een controle op vuurwapens in het gebied uit de hand, nadat er een melding was binnen gekomen van een schietpartij. Daarop ontstond een confrontatie tussen politie en buurtbewoners.

Daarbij werd een blokkade opgeworpen en een supermarkt moest beschermd worden tegen plundering. Er zijn meer dan tien mensen aangehouden en vier auto’s in de brand gestoken, waaronder een politiewagen. Op het eiland is er veel sprake van geweld met vuurwapens. In 2024 zijn er in totaal negen mensen gewond geraakt en vijf omgekomen. Er zijn in totaal 140 incidenten gemeld die verband houden met vuurwapens of vuurwapengeweld. Volgens de politie zorgt het geweld voor een gevoel van onveiligheid op het eiland omdat verschillende incidenten plaatsvonden nabij uitgaansgelegenheden, bedrijven en scholen.