Vakbonden willen meer duidelijkheid over raffinaderij

De vakcentrales die onlangs aanwezig waren in een vergadering over de toekomst van de raffinaderij willen meer duidelijkheid. Dat zegt Kenneth Valpoort van de overkoepelende vakbond CGTC tegen de EXTRA vandaag. Volgens hem heeft minister van VVRP Charles Cooper wel met de bonden gesproken, maar is er nog heel veel onduidelijk over de overeenkomsten die zijn gesloten tussen de raffinaderij en de bedrijven Global Oil en Oryx. Valpoort wil transparantie hierover. Er is ook kritiek op de regering vanwege de onduidelijkheid over de heropening van de raffinaderij.

De regering gaf eerder aan dat heropening een prioriteit is. Maar dat lijkt volgens de Amigoe nu geen optie meer te zijn. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke planning, Charles Cooper, verklaarde tijdens de vergadering met de bonden dat de raffinaderij niet zal functioneren zoals voorheen, deels vanwege de opening van vijftien nieuwe raffinaderijen in de regio. Maar ook omdat de Oryx Group, die een dertigjarige leaseovereenkomst met de raffinaderij heeft, heeft aangegeven dat raffinage niet tot hun doelstellingen behoort.