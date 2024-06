Politie organiseert informatiemiddag voor bewoners Santa Catharina

Alle inwoners van de wijk Santa Catharina en omgeving worden door de politie uitgenodigd voor een informatiemiddag over veiligheid, het voorkomen van incidenten, levenskwaliteit en efficiëntie in de wijk. Aanstaande zaterdag tussen half 5 en 7 uur zullen de bewoners in restaurant Amazonia bewust worden gemaakt van woninginbraken en autodiefstallen. Ook worden ze aangemoedigd om gebruik te maken van alarmen, beveiligingscamera’s en andere beschermingsmethoden. Er is informatie over ‘Neighborhood Watch’ en maatregelen om de veiligheid in de wijk te bevorderen. Dat heeft de politie vandaag bekend gemaakt.

Tevens zal er worden gesproken over lopende projecten met betrekking tot welzijn en infrastructuur in de wijk. Het politiekorps en het bestuur van BBVSC nodigen iedereen uit.