Stationsschip Zr.Ms. Groningen onderschept opnieuw drugs

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen heeft onlangs opnieuw een drugstransport onderschept, dat heeft Defensie vandaag bekend gemaakt. Op de Caribische Zee wist het patrouilleschip een snelle drugsboot te laten stoppen met aan boord 4 opvarenden. Daarbij is meer dan 3000 kilo cocaïne in beslag genomen. De vangst was op 31 mei, maar is vandaag pas bekendgemaakt. De vier smokkelaars en de inbeslaggenomen coke zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht.

Bij een anti-drugsactie van Zr.Ms. Groningen van afgelopen 4 juni nam het stationsschip in samenwerking met ondersteuningsvaartuig Zr.Ms. Pelikaan ook al drugs in beslag. De marineschepen visten samen pakketten marihuana en pakketten cocaïne uit het water. Ook deze drugs zijn in beslag genomen en overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. De drugs zijn vernietigd. Met deze twee onderscheppingen staat de teller voor Zr.Ms. Groningen alweer op 5 onderschepte drugstransporten sinds haar aanwezigheid, begin april 2024, in het Caribisch gebied.