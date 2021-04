Politie slaat grote slag

Bij drie verschillende invallen heeft de politie gisteren veel drugs en wapens in beslag genomen. De invallen werden gedaan in huizen in West Groot St. Joris en Kwartje en in een appartement in Mahuma. In totaal werden 24 wapens in beslag genomen. Verder werden er negen balen marihuana en een onbekende hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Ook zijn er drie auto’s geconfisqueerd. Drie Venezolanen zijn in verband met de zaak opgepakt. De politie werkte bij de actie samen met Koninklijke Marechaussee en Defensie.