Politie St. Maarten onderzoekt dood van één maand oude baby

Op Sint Maarten is gisteren een baby van één maand oud overleden in het ziekenhuis. De politie heeft een onderzoek uitgevoerd op de plek waar het incident vermoedelijk heeft plaatsgevonden. Dat gebeurde nadat het Sint Maarten Medical Center het tragische voorval aan de politie had gemeld. Volgens het ziekenhuis kwam uit de eerste gesprekken met de ouders naar voren dat de omstandigheden rond de vroegtijdige dood van de baby niet onmiddellijk duidelijk waren. Na het onderzoek van de politie hebben de rechercheurs het Openbaar Ministerie op de hoogte gebracht van de situatie.

De politie voert momenteel een uitgebreid onderzoek uit om de feiten en omstandigheden te achterhalen die hebben geleid tot dit tragische voorval. Op sociale media wordt gemeld dat de baby zou zijn aangevallen door een hond en dat de omstandigheden waarin het kindje was onder gebracht veel te wensen overliet.