Kritiek op aanwezigheid Martin Bosma bij herdenking slavernijverleden

Een groep van ruim 150 Nederlanders en organisaties is het er niet mee eens dat Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma aanwezig is bij de herdenking van het slavernijverleden op 1 juli in Nederland. Onder de critici zijn verschillende organisaties die Antillianen vertegenwoordigen en personen met Antilliaanse achtergrond. Het zit de briefschrijvers dwars dat Bosma als Kamerlid zei “knettergek” te worden van de aandacht voor het Nederlandse slavernijverleden. Hij heeft ook voorgesteld om de excuses die de Staat hiervoor eind 2022 aanbood terug te draaien. De briefschrijvers willen niet dat hij als voorzitter van de Tweede Kamer namens het parlement een krans legt bij het Nationaal Monument slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark.

De opstellers van de brief, onder wie Dichter des Vaderlands Babs Gons, activist Jerry Afriyie en presentatrice Dolores Leeuwin, vinden dat daarmee een grens wordt overschreden. Daarom vragen ze samen met onder meer het slavernijcomité Flevoland en Zwart Manifest aan de leden van de Tweede Kamer, de Amsterdamse gemeenteraad en organisator van de nationale herdenking NiNsee ervoor te zorgen dat een vervanger de rol van Bosma overneemt.