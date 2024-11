Politie: Toename van diefstal geiten en lammeren in Banda’bou

Volgens de Curaçaose politie is er in de regio Banda’bou sprake een duidelijke toename in de diefstal van vee; met name geiten en lammeren. Er wordt een dringend verzoek gedaan aan veehouders om alert te zijn. De politie vraagt vooral om te letten op voertuigen en onbekende personen die regelmatig verschijnen op plaatsen waar geiten en lammeren worden gehouden. Er wordt gevraagd om deze voertuigen en personen zo goed mogelijk te identificeren en alle details te melden. Tegelijkertijd wil de politie alle burgers op het hart drukken om bij diefstal aangifte te doen.

De politie stelt in een persbericht: “U kunt de Politiecentrale bereiken via 917 of rechtstreeks contact opnemen met de rechercheurs gestationeerd in Barber op de telefoonnummers 724-6900 of 724-6905. Doe bij diefstal alstublieft aangifte. Dit geeft ons een indicatie van wat er gebeurt in het gebied waar u woont, werkt of onderweg bent.”