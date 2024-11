Ondernemer Henry van der Kwast overleden

Henry van der Kwast is gisteren onverwachts overleden. Hij werd 76 jaar oud. Van der Kwast stond tientallen jaren aan het hoofd van Maduro Holding, het bedrijf waar hij nog altijd president-commissaris was. Daarnaast was ‘Boebsi’, zoals hij door vrienden en bekenden werd genoemd, heel actief in de samenleving. Hij was eens van de investeerders in luchtvaartmaatschappij Insel Air en ondersteunde veel culturele activiteiten, zat in het bestuur van de de Mongui Maduro Foundation en het Joods Cultureel Historisch Museum. Enkele jaren geleden bracht hij zijn eigen sterke drank op de markt: Henry’s Gin.

De dood van Van der Kwast is bevestigd door Maduro Holding. Het overlijden kwam voor velen onverwacht.