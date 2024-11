Mercelina II: Sint Maarten heeft nieuwe regering

Op Sint Maarten is dinsdag de nieuwe regering beëdigd. Deze wordt gevormd door vier politieke partijen. Drie daarvan werkten al samen in de vorige coalitie. Sommige demissionaire ministers komen terug in de nieuwe regering en ook minister-president Luc Mercelina keert terug. Gouverneur Ajamu Baly zei tijdens de beëdiging dat het land “zorg” nodig heeft en gaf een lijst met aandachtspunten. Zo noemde hij onder meer de financiën die “structureel onder druk” staan, het milieu “dat lijdt onder jaren van verwaarlozing en misbruik” en de infrastructuur die “al geruime tijd in kritieke toestand” verkeert. Verder kaartte hij het toerisme aan – “dat wordt bedreigd door besluiteloosheid en concurrentie” – en de hoge kosten van levensonderhoud.

De eerste regering onder leiding van Mercelina kwam tot stand na verkiezingen op 11 januari van dit jaar. Kort na de installatie verloor het kabinet de meerderheid in het parlement en werden nieuwe verkiezingen uitgeschreven, die plaatsvonden op 9 augustus. De coalitie bestaat uit vier partijen, die gezamenlijk negen van de vijftien zetels hebben in het parlement