Venezolaanse handelaren betrapt op illegale verkoop van groente en fruit

Venezolaanse bemanningsleden van bootjes die groente en fruit naar ons eiland brengen, worden ervan beschuldigd illegaal handel te drijven. Volgens de autoriteiten verkopen zij hun spullen aan winkels en supermarkten zonder de vereiste vergunningen en gebruiken zij voertuigen zonder geldige documenten. Dat schrijft de EXTRA vandaag. De Inspectie Economische Zaken, douane en de politie namen gisteren maatregelen bij de Grote Werf. Twee voertuigen, beladen met groente en fruit en bestemd voor de lokale markt, werden onderschept. De Venezolaanse bestuurders beschikten niet over een verkoopvergunning. Ook bleken de voertuigen niet geregistreerd of verzekerd, waardoor de politie beide voertuigen in beslag nam.

Deze praktijken komen volgens de politie vaker voor sinds de grenzen met Venezuela weer open zijn. De autoriteiten benadrukken dat het niet alleen illegaal is, maar ook zorgt voor oneerlijke concurrentie ten opzichte van lokale distributeurs die zich wel aan de regels houden. Bij de heropening van de grens waarschuwden de autoriteiten al dat deze handelspraktijken niet toegestaan zijn. Ondanks deze waarschuwingen blijven sommige Venezolaanse handelaren proberen hun producten op de lokale markt te verkopen, zo schrijft de krant.

Foto EXTRA