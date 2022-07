Bij een huiszoeking in Mahuma hebben agenten vanmorgen een vuurwapen en munitie aangetroffen. Deze lagen in een kledingkast en zijn in beslag genomen. De actie zou volgens de politie onderdeel zijn van een lopend onderzoek. Zowel de man als de vrouw zijn gearresteerd. De 34-jarige vrouw mocht na verhoor weer naar huis. De 30-jarige man zit nog wel vast.

