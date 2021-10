Politie voert huiszoekingen uit na bekentenis verdachte

Een aantal huiszoekingen die in de afgelopen zijn uitgevoerd is te danken aan de bekentenis van een verdachte die dinsdagnacht is aangehouden. Zo schrijft de Èxtra. Hij was betrokken bij een inbraak bij een zaak in Parera waar een grote partij sigaretten en sigaren is meegenomen. Twee andere verdachten wisten na een korte politieachtervolging te ontsnappen en zijn nog niet opgespoord. De politie doet nog onderzoek.

