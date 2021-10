Gerstenbluth: “Mondkapjesplicht geldt nog steeds”

In tegenstelling tot uitspraken gisteren tijdens de persconferentie, geldt de mondkapjesplicht nog steeds. Dat bevestigde Izzy Gerstenbluth vanmorgen op Paradise FM. De noodwet geldt nog gewoon, en daar staat die verplichting voor mondkapjes in openbare binnenruimtes in. Gisteren tijdens de persconferentie zei Gerstenbluth nog dat elke locatie, zoals supermarkten, dat voor zichzelf mag bepalen, wat impliceerde dat de mondkapjesplicht is opgeheven, maar dat klopte dus niet. Er wordt wel over afschaffing gesproken maar dat is nu nog niet aan de orde. Het verschil met binnen-feesten waar mensen zonder mondkapje naar binnen mogen, is dat die alleen met de Curaçao health app te bezoeken zijn, terwijl bijvoorbeeld supermarkten voor iedereen toegankelijk moeten blijven.

