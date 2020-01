Politie vraagt om informatie moord Seru Papaya

De Curaçaose politie roept iedereen op zich te melden die tips of informatie heeft over de moord van afgelopen maandag in Seru Papaya. In de Kaya Brisa werden maandagavond een 36-jarige man en een 18-jarige vrouw vermoord. Het gaat de politie vooral om mensen die maandagavond daar in de buurt waren en misschien iets hebben gezien. Zij kunnen de politie bellen op 917 of via de anonieme lijn 108.