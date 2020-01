De Verenigde Staten trekken zich steeds meer terug uit het Caribisch gebied bij de bestrijding van drugshandel. Daardoor is de Kustwacht Caribisch gebied steeds meer op zichzelf en op samenwerking met landen in de regio aangewezen. Dat staat in het Jaarplan 2020 van de kustwacht dat deze week door de Nederlandse minister Ank Bijleveld van Defensie naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over.