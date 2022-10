Politie zoekt eigenaren gestolen spullen

De politie heeft onlangs een inval gedaan bij een woning aan de Weg naar Fuik. Op dat adres zijn verschillende gestolen spullen gevonden. Deze zijn in beslag genomen. Personen die vermoeden dat zij de rechtmatige eigenaren zijn van de goederen, kunnen contact opnemen met de politie. Het gaat om onder andere gereedschap, camera’s en laptoptassen. Op de website van Paradise FM is een fotocompilatie van de spullen te zien. Personen kunnen zich met een aankoopbewijs melden bij het politiebureau van Montaña. Dat kan tussen 10.00 en 13.00 uur. Meer informatie is verkrijgbaar via telefoonnummer 7246711.