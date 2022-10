De politie is op zoek naar getuigen van de aanrijding op de Schottegatweg West. Zondag werd daar een fietser aangereden door een voertuig. De bestuurder reed vervolgens door. De fietser kwam daarbij om het leven. Mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren of meer informatie hebben kunnen bellen naar 917 of de anonieme tiplijn 108.