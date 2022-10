Revalidatiecentrum in Klooster Alverna

Klooster Alverna gaat deels dienst doen als een revalidatiecentrum. Ouderen die na een herseninfarct of heupbreuk moeten herstellen, kunnen daar dan verblijven. Dat is veel goedkoper dan in het CMC-ziekenhuis. Het revalidatiecentrum wordt gerund door Fundashon Birgen di Rosario. De revalidatiebehandeling is in handen van de SGR-groep. De komende periode ondergaat het klooster een renovatie. De kamers worden gemoderniseerd. Ook komt er een behandelruimte en recreatiezaal voor de patiënten.