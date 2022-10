Overvallers snèk aangehouden

De politie heeft afgelopen nacht twee mannen aangehouden die verdacht worden van een overval. De beroving vond plaats bij een snèk aan de Seru Fortunaweg. Iets na middernacht werden de bezoekers verrast door vijf gewapende mannen. De vluchtauto van de daders werd later gespot in de F.D. Rooseveltweg. Daar werd een 24-jarige man gearresteerd. De andere verdachte reed weg in de vluchtauto. Na een korte achtervolging werd ook de 21-jarige bestuurder in de boeien geslagen. Een derde verdachte wist te ontsnappen. Het voertuig is in beslag genomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.