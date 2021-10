Politiekorps onaangenaam verrast door programma Ewout Genemans

Het Korps Politie Curaçao (KPC) is onaangenaam verrast door de documentaire van programmamaker Ewout Genemans. Volgens het korps wordt er een te negatief beeld van Curaçao geschetst. Zo deelt het korps mede in een persbericht. Genemans zou hebben beloofd niets uit te zenden zonder overleg met de afdeling communicatie van het KPC. Aanvankelijk was er sprake van een medewerking met Genemans op verzoek van een werkpartner van de politie. Een tweede verzoek door Genemans heeft volgens het KPC de indruk gewekt dat het om hetzelfde programma ging. Toen dat bij navraag bij de werkpartner niet bleek te kloppen, zou de politie naar eigen zeggen haar medewerking hebben stopgezet. Genemans zou vervolgens alleen met een beveiligingsbedrijf verder hebben gewerkt. Het KPC overweegt juridische stappen tegen de programmamaker.