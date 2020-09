Pompeo effent weg voor Amerikaanse bedrijven in Suriname

Amerikaanse bedrijven staan te springen om zaken te doen in Suriname. “Het enige waar ze om vragen is een gelijk speelveld en duidelijke regels.” Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo donderdag in Paramaribo tijdens een persconferentie met president Chan Santokhi. Het was het eerste bezoek van een Amerikaanse buitenlandminister aan Suriname, volgens Pompeo is het bezoek een teken van de groeiende banden tussen onze twee naties. Hij zei na afloop dat Suriname een vriend heeft gevonden in de VS.

Ook Chinese bedrijven proberen actiever te worden in Suriname, maar Pompeo denkt dat het “niet-autoritaire model” meer succes zal hebben na het vertrek van Santokhi’s voorganger Desi Bouterse. Volgens de Amerikaan is gebleken dat aan investeringen uit China “politieke kosten” zijn verbonden. President Santokhi wilde gisteren geen keuze maken en zei dat Suriname ook goede relaties met andere landen heeft.