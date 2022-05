Pomphouders klagen over opbouw brandstofprijzen

De private pomphouders hebben geen vertrouwen in toezichthouder BTP. Dit meldt het Antilliaans Dagblad. De belangenverenigingen Asogas, Copda en Vanddis stellen in een brief aan minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Cijntje dat het rekenmodel dat BTP hanteert voor de brandstofprijzen op de schop moet. De hoogte van de dealermarge zou onjuist zijn. Dit is het deel in de brandstoftarieven dat de pomphouders ontvangen om hun bedrijfsvoering te kunnen dekken. Een onafhankelijk accountantsonderzoek moet de scheve marge rechttrekken.

