Pontjesbrug kleurt oranje in strijd tegen geweld tegen vrouwen

Vandaag is het de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Ook op Curaçao heeft dit thema de aandacht. Vanaf vandaag tot en met zondag kleurt de pontjesbrug oranje. De kleur staat symbool voor een zonnige toekomst, zonder geweld. Gisteren werd ook in de Staten gesproken over geweld tegen vrouwen. Het ministerie van Soaw kondigde een beschermingscode aan. Met de beschermingscode kunnen hulpverleners nagaan of er een vermoeden bestaat van relationeel geweld. Doel is dat er in de toekomst op concrete wijze cijfers verzameld worden. Op dit moment ontbreekt een centraal registratiesysteem.

In 2020 is er een grote stijging geweest van relationeel geweld. Ook het aantal aangiften steeg enorm. In 2020 liep het aantal meldingen op tot 512. Het jaar daarvoor werden er 320 meldingen geregistreerd. Het aantal aangiftes steeg tot 190. Dat was nog 120 in 2019. De groei zou door de coronapandemie zijn veroorzaakt. De daders en de slachtoffers zaten vanwege de lockdown op elkaars lip.