Pornoverspreider gepakt, binnenkort voor de rechter

De jongen die pornografische beelden verspreidde in een Zoomles op een Havo / VWO school is op het matje geroepen door de politie. Het is niet duidelijk of hij zichzelf heeft gemeld of is aangehouden. Het gaat volgens de Extra om een leerling van de school. De politie heeft hem na een gesprek naar huis gestuurd. Hij mag zich binnenkort verantwoorden voor de rechter. De politie benadrukt dat dit soort acties bestraft worden, omdat zeker bij thuisonderwijs tijdens de lockdown iedereen veilig onderwijs moet kunnen volgen.