Vandaag aankondiging van versoepelingen

Vandaag worden eerste versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. De regering laat weten dat ze om half 12 een persconferentie houden waarin ze die bekend gaan maken. Wat die versoepelingen zijn, is niet helemaal duidelijk. De verwachting is dat ze minimaal zullen zijn omdat ons ziekenhuis nog steeds erg vol ligt en er nog dagelijks tientallen mensen besmet raken met covid 19. Je volgt de persconferentie met Nederlandse vertaling in de comments natuurlijk op de Paradise fm facebook pagina.

