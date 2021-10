Premier Pisas, Gerstenbluth en ex-premier Rhuggenaath met dood bedreigd

Premier Gilmar Pisas, nationaal epidemioloog Izzy Gerstenbluth en ex-premier Eugene Rhuggenaath zijn met de dood bedreigd. Zo bevestigde Rhuggenaath afgelopen weekend in het avondjournaal van TeleCuraçao. In een audiobericht dat eind vorige week via social media is verspreid worden Gerstenbluth, Rhuggenaath en Pisas door een nog onbekende spreker verantwoordelijk gehouden voor alle Covid-slachtoffers op het eiland. Volgens de spreker zouden zij zelf stiekem Ivermectine en Hydrochloroquine hebben genomen om zich te beschermen tegen Covid-19. Het vaccinatieprogramma zou een boosaardig plan zijn tegen de bevolking waarvoor zij de dood verdienen. Rhuggenaath heeft aangifte gedaan van bedreiging.

Meer over bedreiging doodsbedreiging Hydrochloroquine Ivermectine