Consternatie door TV-interview met minister GMN

Een interview met minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Dorothy Pietersz-Janga op TV Direct heeft voor nogal wat consternatie gezorgd onder Curaçaose medici. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. Tijdens het interview gaf de minister aan niet negatief te staan tegenover het gebruik van bepaalde doses Ivermectine in de strijd tegen Covid-19. Tegenstanders van het vaccinatieprogramma willen dat de vrije verkoop ervan wordt toegestaan. Het gebruik van het medicijn is in internationale kringen echter omstreden. Het middel wordt doorgaans gebruikt ter behandeling van parasieten. Vorige week gaf de Curaçaose Huisartsen Vereniging nog een persbericht uit waarin het toepassen van Ivermectine wordt afgeraden, nog vóór het TV-interview met de minister op TV Direct. Het interview werd donderdag uitgezonden. Eerder die dag gaf de overheid een persconferentie over de Curaçao Health App. Premier Pisas herhaalde nog zijn oproep om te gaan vaccineren.