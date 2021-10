Actieve Covid-besmettingen gedaald, 10 patiënten op intensive care

Het aantal actieve covid-besmettingen op Curaçao is verder gedaald naar 276 actieve gevallen. Daarvan liggen er 10 op de intensive care van het CMC. 11 andere patiënten krijgen reguliere zorg of hebben die gekregen. De afgelopen dagen is het aantal nieuwe besmettingen ook beperkt gebleven tot enkele tientallen per dag. Afgelopen weekend kwamen alles bij elkaar 36 nieuwe gevallen erbij. 42 mensen mochten uit isolatie.