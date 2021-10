Nieuwe documentaire over 30 mei

Stichting Nationaal en Antropologisch Memoriebeheer (NAAM) brengt op 1 november een nieuwe documentaire uit over de gebeurtenissen op 30 mei 1969. Op die dag vond de staking Shell-medewerkers plaats die gepaard ging met brandstichting en vernielingen in Punda. De serie ‘HUMA, Trint’i Mei Lantamentu Anunsiá’ is geschreven en geregisseerd door German Gruber Jr. die met de film nieuwe perspectieven wil werpen op de gebeurtenissen op die dag. In de documentaire zijn vooral getuigen en actoren op die dag aan het woord. De elf delen tellende serie wordt vanaf 1 november via social media verspreid.