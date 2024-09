Premier Pisas heeft bijzondere audiëntie bij Paus Franciscus in Vaticaan

Minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas heeft woensdag een bijzondere audiëntie gehad bij Paus Franciscus in het Vaticaan. Tijdens deze ontmoeting werd de premier vergezeld door Mgr. Luis Secco, bisschop van Willemstad en pastoor Curtis Meris. Het doel van de bijeenkomst was om de samenwerking tussen de regering van Curaçao en de Katholieke Kerk te versterken, met speciale aandacht voor de ontwikkeling van het Curaçaose volk. Gisteren werden de foto’s van de ontmoeting aan de pers verspreid. In 2015 maakte voormalig premier Ben Whiteman een soortgelijke reis naar het Vaticaan.

Tijdens zijn verblijf in Rome had Pisas ook ontmoetingen met kardinaal Michael Czerny, prefect van het Dicasterie voor de Bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling, en diverse andere functionarissen. Een andere belangrijke ontmoeting was die met aartsbisschop Paul Gallagher, de minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan. Hierbij werden onderwerpen besproken zoals de situatie in Venezuela, de relatie tussen Nederland en Curaçao, en projecten die via het Bisdom Willemstad worden uitgevoerd.