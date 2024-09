Amerikaanse toerist (70) omgekomen bij Bapor Kibrá

Een toerist is gisteren overleden nadat hij rond het middaguur onwel was geworden tijdens het zwemmen bij Bapor Kibrá. Omstanders wisten de man uit het water bij Mambo Beach te halen en probeerden hem te reanimeren, maar bij aankomst van de politie en hulpdiensten was hij al overleden. Het gaat om een Amerikaan van zeventig jaar oud. Hij was een van de gasten op een cruiseschip die ’s ochtends bij de Megapier had aangemeerd. Een patholoog heeft de dood vastgesteld. Het lichaam is in beslag genomen voor verder onderzoek naar de oorzaak van overlijden.