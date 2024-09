DOEN geeft minister tot maart 2025 voor nieuw hitteplan

Volgens onderwijsvakbond DOEN moet minister van Onderwijs Sithree van Heydoorn uiterlijk in maart 2025 met een duidelijk beleidsplan komen voor wat betreft de hitte op de scholen. Dat voorstel is unaniem door de leden besloten tijdens een algemene vergadering. Volgens de docenten is het huidige protocol niet duidelijk en niet gestructureerd. Om te voorkomen dat er volgend schooljaar weer problemen ontstaan met het hitteprotocol, moet de minister met een nieuw plan komen, zo zeggen de leden.

De vakbond zal alle relevante punten hierover, die tijdens de algemene vergadering zijn besproken, naar de minister opsturen. Ook willen ze met hem om tafel zitten om hun aandachtspunten duidelijk te maken